В Мурманской области упростили порядок выплат для участников программы «Земский работник культуры»

Так, уточнены сроки отбора получателей выплат, подписания договоров и перечисления средств.

Отбор получателей проводится на основе заявки, которую работник культуры должен подать до 15 июля текущего года. Комиссия рассматривает документы и принимает решение о заключении договора до 30 июля.

Трудовой договор между работником и учреждением должен быть подписан до 1 сентября, а договор о предоставлении выплаты между Министерством культуры региона, работником и учреждением культуры – до 15 сентября.

Выплата перечисляется работнику не позже 1 ноября текущего года.

Напомним, программа предусматривает единовременную выплату в размере 1 млн рублей работникам культуры, которые готовы переехать в наш регион для работы в населённых пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек. Актуальная информация о программе «Земский работник культуры» можно посмотреть на сайте регионального Министерства культуры.