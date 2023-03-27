В Мурманской области успешно работают центры поддержки семей мобилизованных и участников спецоперации

Ежедневно сотрудники центров оказывают необходимую помощь нуждающимся. Убедилась в качестве их работы и депутат Госдумы России Татьяна Кусайко.

В Центре занятости населения города уже почти полгода работает Мурманский центр поддержки семей мобилизованных и участников СВО. За каждым участником закреплён куратор, который еженедельно остаётся на связи по поводу оказания необходимой помощи.

Софья Зыкова, куратор Мурманского центра помощи семьям мобилизованных и участников СВО: «Все семьи должны быть нами охвачены. Прежде всего, с целью поинтересоваться, всё ли у семьи хорошо. Нет ли поводов для беспокойства, нет ли моментов, в решении которых мы могли бы оказать содействие».

Ни одна проблема семьи не считается решенной, пока они об этом сами не скажут. Сейчас кураторов в регионе насчитывается 25 человек.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Удалось выстроить линии коммуникации взаимодействия с семьями. И пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить специалистов, кураторов семей и всех органов власти. Мы все понимаем важность и сложность этой задачи. И главное, ушли от того, что обычно нам ставят в вину - наличие длительных сроков, сложного документооборота. Здесь на уровне одной смски - решения принимаются оперативно».

Кроме того, по поручению президента формируется новая структура. Госфонд будет заниматься поддержкой семей и ветеранов боевых действий. Поэтому задача местных специалистов сейчас совместить опыт региональной работы с новыми задачами.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Сейчас идёт процесс интеграции. И очень важно, что у нас уже в регионе огромный опыт. Конечно, сопровождение семей имеет огромное значение, я могу отметить, что сама активно принимаю участие в решении многих вопросов, которые волнуют семьи».

А ещё большое количество мер поддержки оказывается в регионе семьям мобилизованных и военнослужащих в зоне СВО. Это и приоритет в программе «Свой дом в Арктике», выплата единовременной материальной помощи, бесплатное посещение детских садов и питание в школах.