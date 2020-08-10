День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.08.20 19:30
В Мурманской области успешно завершился дополнительный период сдачи ЕГЭ
Экзамены состоялись в штатном режиме, без сбоев и нарушений.В них участвовали 14 человек, которые не сдали ЕГЭ в основной период по уважительным причинам.
Для них испытание организовали на двух пунктах - в Мурманске и Североморске. Порядок сдачи не отличался от требований основного периода. Все противоэпидемиологические меры были соблюдены.
Сейчас экзаменационные работы участников обрабатываются. Результаты будут объявлены не позднее 17 августа.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
09.08.20 12:15
Хорошая информация. Красивый дом. И чего губернатор и мэр в нём не живут?
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Вэлл
07.08.20 10:27
В этом наша беда. Даже заключив ГПХ надо признавать что между работником и работодателем есть трудовые отношения. А не так как гастарбайтеры с местной пропиской.
Комментарий к новости:Жена, упавшего с крыши рабочего, требует справедливости
Д.О. Вернер
31.07.20 12:20
Войди туда, сними противогаз, вдохни полной грудью и "открой для себя город-порт" - "На Севере жить!" Ещё вдох-выдох, слушайте меня, Вам становится легко, глаза закрываются, Вы погружаетесь в сон...
Комментарий к новости:Открой для себя город-порт!
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