В Мурманской области успешно завершился дополнительный период сдачи ЕГЭ

Экзамены состоялись в штатном режиме, без сбоев и нарушений.В них участвовали 14 человек, которые не сдали ЕГЭ в основной период по уважительным причинам.

Для них испытание организовали на двух пунктах - в Мурманске и Североморске. Порядок сдачи не отличался от требований основного периода. Все противоэпидемиологические меры были соблюдены.

Сейчас экзаменационные работы участников обрабатываются. Результаты будут объявлены не позднее 17 августа.