В Мурманской области успешно завершился хоккейный сезон

И перед отдыхом спортсмены двух главных клубов региона встретились с губернатором Андреем Чибисом. В ходе беседы они рассказали о своих успехах и поделились планами.

Хоккеисты молодёжной команды «Арктика» завершили свой второй сезон. По оценке руководства клуба, они смогли повторить свой результат и в итоге заняли 6-е место в западной конференции, а также вышли в 1/8 плей-офф кубка регионов.

Андрей Шишко, директор по продвижению и развитию МХК «Арктика»: «Этот сезон дал определенную пищу для размышлений, потому что мы внедрились в эту систему. Стали глубоко и серьёзно разбираться во всех тонкостях и нюансах проведения первенства. Этот сезон, как я оценивают, сложился для нас довольно положительно, но и довольно сложно».

Даниил Сибгатуллин, нападающий МХК «Арктика»: «Сезон получился лично для меня удачным в плане личного прогресса и личной статистики. Сезон для команды выдался, скорее, средним. Начало сезона полностью было провалено. Далее немного собрались, но в плей-офф не получилось немного».

Удержать победу было непросто. Ведь состав молодёжного клуба существенно обновился. А до следующего сезона команду покинут ещё 14 игроков из-за возрастных рамок. Но совсем скоро будет отбор. Первый этап стартует уже 28 апреля.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В прошлый раз мы с вами общались и договорились о том, что это всегда непросто ворваться и получить результат. Важно его ещё и удержать. С этой задачей вы, безусловно, справились, результат удержали. Мне кажется, в следующем сезоне надо начать, учитывая, что вы уже устойчивые, теперь надо двигаться дальше».

На встрече с губернатором руководство и коллектив «Арктики» получили Благодарственные письма из рук Андрея Чибиса, а после смогли задать ряд интересующих их вопросов. В основном они касались менеджмента и рекламы, чтобы можно было увеличить число спонсоров для финансовой поддержки и развития не только клуба, но и детского спорта.

Андрей Никешин, тренер МХК «Арктика»: «Надо выстраивалась вертикаль от детского спорта до профессионального».

Поднимались вопросы о создании команды высшей хоккейной лиги. Чтобы полноценная вертикаль была у топовых клубов, у которых есть большая уже история.

Следом за «Арктикой» глава региона провёл встречу со взрослыми хоккеистами из бенди-команды «Мурман».

Александр Масько, президент ХК «Мурман»: «Сезон был непростой, и я бы не сказал, что он был для нас абсолютно удачным, потому что были несколько игр, которые с моей критической позиции были неправильные и неудачные. Мы могли сделать больше. Тем не менее мы заняли 10-е место в чемпионате. Это абсолютный рекорд в истории нашего клуба и в истории хоккея с мячом в целом. Поэтому я считаю, что мы задачу минимум выполнили. Будем ставить следующий горизонт».

А для покорения следующих горизонтов у команды появился новый главный тренер. Он уже готов к большой работе с нашими спортсменами.

Эдуард Саксонов, главный тренер ХК «Мурман»: «У каждого тренера свой подход и метод в тренировочном процессе. Мне первое время придётся познакомиться поближе с командой, чтобы понять её максимальный потенциал. И моя задача раскрыть их максимально, может быть, и в каком-то другом качестве, чтобы они все свои лучшие качества реализовали на поле».

Губернатор также наградил клуб за отличную работу в сезоне и пообщался со спортсменами.

Открытый диалог был очень продуктивный и полезным для всех участников.