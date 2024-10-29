В Мурманской области установили сроки закрытия навигации для маломерных судов

Соответствующее постановление принято из-за образования ледостава на реках и озёрах нашего региона.

Для безопасности рыбаков на маломерных судах с 30 октября закрывают навигацию в ЗАТО Александровск, Видяево, Заозерск, Островной и Североморск, также в Печенгском округе и в Кольском районе.

А с 1 ноября - в Мурманске, Апатитах, Кировске, Мончегорске, Оленегорске, Полярных Зорях, Ковдорском округе и Ловозерском районе.

Далее, с 5 ноября, навигация будет прекращена в Кандалакшском и Терском районах.