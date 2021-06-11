В Мурманской области установлен особый противопожарный режим

Соответствующее постановление было подписано правительством региона.

В период с 10 июня по 1 июля во всех лесничествах Кольского Заполярья ограничено пребывание граждан и въезд в лес на автомобилях. Особый противопожарный режим вводит запрет на посещение лесов и ограничения на разведение костров, сжигание мусора, выжигание травы и другое использование открытого огня.