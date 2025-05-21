В Мурманской области установлен пожароопасный сезон

Соответствующий документ опубликовали на сайте регионального Министерства природы.

По правилам пожарной безопасности в настоящее время в лесах нашего региона запрещено разжигать костры, в том числе жарить шашлыки на мангалах и даже разогревать паяльные лампы.

Кроме того, запрещается раскидывать в лесных насаждениях горящие спички, окурки и золу из трубок. Если нарушителя обнаружат на месте происшествия, то придётся заплатить штраф в размере от 15 до 400 тысяч рублей.