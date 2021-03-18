В Мурманской области установлена дата начала пожароопасного периода

Её определили участники закрытого селекторного совещания в Министерстве природных ресурсов и экологии России.

Во время тёплой и сухой погоды резко увеличивается число пожаров, горят сухая трава, мусор на улицах городов, в лесных, парковых зонах, на приусадебных участках.

В России пожароопасный период начинается 1 апреля, каждый регион в зависимости от климатических условий устанавливают свои сроки начала и окончания. В Заполярье, как правило, пожароопасный период наступает 15 мая и заканчивается 31 сентября.

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной и санитарной безопасности в лесах.