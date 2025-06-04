В Мурманской области утвердили положение о наставничестве в сфере труда

Нововведения направлены на повышение качества профессионального обучения и развития кадрового потенциала.

Теперь наставниками будут назначать наиболее авторитетных, опытных и результативных работников. Они будут помогать коллегам в освоении профессии, в формировании знаний и умений.

Также для наставников предусмотрены материальные выплаты. А ещё их деятельность будет учитываться при принятии решений о поощрении и награждении за эффективную работу.