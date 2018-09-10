В Мурманской области утверждён план основных мероприятий в рамках Десятилетия детства

Он включает в себя повышение благосостояния семей с детьми, развитие современной инфраструктуры детства и образования, обеспечение безопасности и здоровья детей, их культурное и спортивное развитие, социальная защита детей-инвалидов, их интеграция в современное общество и другие направления. Не менее важным направлением работы в сфере повышения качества и доступности медицинской помощи детям, отмечает Татьяна Кусайко, член Совета Федерации, - назвав реализацию проекта «Арктический доктор» в нашем регионе очень актуальным для привлечения медицинских сотрудников на Север.

- Программа «Арктический доктор», для принятия и реализации к которой вы приложили большие усилия, - сказала Татьяна Кусайко, член Совета Федерации от Мурманской области, во время встречи с губернатором Мариной Ковтун, - очень важна для жителей области.