В Мурманской области увеличен размер выплаты гражданам, заключившим социальный контракт и решившим открыть собственное дело

Размер выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) увеличен с 250 тысяч рублей до 350 тысяч рублей. Дополнительно данной категории граждан предоставлена возможность получения до 30 тысяч рублей на прохождение профессионального обучения или дополнительного профессионального образования по выбранному им виду деятельности.

Размер выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) увеличен с 250 тысяч рублей до 350 тысяч рублей. Дополнительно данной категории граждан предоставлена возможность получения до 30 тысяч рублей на прохождение профессионального обучения или дополнительного профессионального образования по выбранному им виду деятельности.

В порядок назначения адресной государственной помощи на основании социального контракта внесены изменения в части размера пособия. Воспользоваться этой мерой поддержки могут малоимущие граждане (семьи), которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже региональной величины прожиточного минимума.

Подробную информацию по вопросу заключения социального контракта можно получить у специалистов центра социальной поддержки населения по месту жительства.