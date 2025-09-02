В Мурманской области увеличили сумму выплат за сданное полиции оружие

Теперь за него можно получить от 6 до 12 тысяч рублей.

Деньги получит как сам владелец, так и нашедший или сообщивший о нём человек.

За оружие или патроны положено полное вознаграждение, за точную информацию о его месте нахождения 50% от суммы.

Сдать оружие или сообщить о нем можно сотрудникам полиции или Росгвардии. Номера телефонов: дежурной части МВД 8 (8152) 45-76-79 и дежурной службы Росгвардии 8 (8152) 56-03-55