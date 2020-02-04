День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.02.20 19:30
В Мурманской области увеличилось количество многодетных семей
Об этом сообщает региональное Министерство труда и социального развития.
Уже несколько лет в Заполярье наблюдается положительная динамика численности детей, которые рождены третьими по счёту и последующими. С начала 2019 года количество многодетных семей в Мурманской области увеличилось на 186 и на 1 января 2020 года составило 7763 семьи. Несколько лет назад их было около 6 тысяч.
Такой динамике способствует региональный комплекс мер социальной поддержки. Это ежемесячные выплаты и региональный материнский капитал.
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