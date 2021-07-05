В Мурманской области уже привиты 37% северян

271 новый случай заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+137), в Североморске (+26), в Оленегорске (+18), а в Кандалакшском районе (+17).

В Мурманской области уже привиты более 129 тысяч человек. Это 37% от плана вакцинации.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев вновь призвал население, руководителей и работников предприятий и организаций активно прививаться. Пока большая часть северян не сделала этого, поэтому важно строгого соблюдать профилактические меры эпидбезопасности: соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Особенно это нужно тем, кто недавно привился, так как для выработки должного уровня иммунитета необходимо время.