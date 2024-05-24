В Мурманской области ужесточат требования к работе «наливаек» в жилых домах

Такое решение принято к рассмотрению из-за обращений граждан. За последний год об ограничении работы «наливаек» поступило более 100 обращений.

Большая доля сообщений связана с деятельностью псевдообщепитов, реализующих алкогольные напитки в круглосуточном режиме в многоквартирных домах, деятельность которых не подлежит лицензированию.

Согласно проекту закона, розничная продажа алкогольной продукции в таких точках будет запрещена с 23 до 10 часов, за исключением ресторанов с площадью не менее 100 квадратных метров.

Кроме того, ограничения коснутся и продажи слабоалкогольных напитков — ими смогут торговать только рестораны, бары, кафе и буфеты. В случае принятия закона после обсуждений он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Проект законопроекта размещен на портале «Открытый регион».