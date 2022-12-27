В Мурманской области в 2022 году на номер 122 поступило более 5,5 тысячи вопросов о частичной мобилизации

В частности, северяне хотели узнать, какие льготы и выплаты положены мобилизованным, куда обращаться добровольцам.

Напомним, служба «122» была создана в регионах по поручению Президента России Владимира Путина. С момента открытия на «горячую линию» поступило порядка 107 млн звонков, об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время подведения итогов работы по организации обратной связи с гражданами.

В Мурманской области за весь период на номер 122 поступило более 150 тысяч звонков, почти 65 тысяч – в этом году.