В Мурманской области в 2022 году очистят от мусора берега и прибрежные акватории более 45 водных объектов

В минувшем году в регионе состоялись около 40 таких субботников, в которых приняли участие более 1000 человек. Протяженность очищенной береговой линии составила почти 42 км. Перечень населенных пунктов, в которых состоятся такие уборки, а также данные контактных лиц для взаимодействия по вопросам участия в субботниках, приведены в плане, опубликованном на сайте Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

В областном центре акция затронет Семёновское, Среднее, Глубокое, Окуневое, Ледовое и Чистое озера, а также прибрежную зону Кольского залива. Присоединиться к проекту может любой желающий.