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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.03.23 19:30

В Мурманской области в 2022 году сократилось количество дорожных происшествий

В областном правительстве состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Как прозвучало во время обсуждения, по итогам прошлого года в Мурманской области смертей на дорогах зарегистрировано на 5% меньше. Сократилось и общее количество автомобильных аварий на 14%. Особо важно, что жители региона стали ответственнее, поэтому ДТП с детьми также теперь происходят реже.

Этого результата удалось достичь благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и проекта «На Севере жить», отметил глава региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наша цель, с одной стороны, не уронить положительную динамику достигнутых результатов. При этом внимательно надо рассмотреть дополнительные мероприятия в разрезе муниципалитетов и на муниципальной трассе, и на региональных дорогах нам надо предусмотреть, чтобы аварийности становилось с каждым годом и месяцем всё меньше».

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