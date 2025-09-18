В Мурманской области в августе подешевели продукты и услуги, а промтовары подорожали

Годовая инфляция составила 9,65%.

Благодаря поступлению на прилавки магазинов нового урожая продолжили снижаться цены на овощи «борщевого набора». Из-за расширения предложения седьмой месяц подряд дешевели куриные яйца. В то же время вырос в цене кофе.

Непродовольственные товары подорожали умеренно. Например, выросли цены на телевизоры и смартфоны, стоимость которых в предшествующие несколько месяцев активно снижалась, в том числе из-за укрепления рубля. Так же стали дороже парфюмерия и косметика.

Олеся Бачиннова, руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области: «В целом мы наблюдаем, что под влиянием высокой ключевой ставки потребительский спрос сокращается, цены растут медленнее, а некоторые товары дешевеют. Но пока годовая инфляция всё ещё значительно превышает целевой показатель. Банк России будет поддерживать такие ставки в экономике, которые необходимы, чтобы годовая инфляция снизилась до 4% в 2026 году и оставалась вблизи этого уровня в дальнейшем».