В Мурманской области в декабре стартует благотворительная акция «Новогоднее чудо» для детей из социальных учреждений региона

Ребята уже готовятся поделиться своими заветными мечтами с земляками.

Благотворительная акция «Новогоднее чудо» в этом году стартует уже в 15 раз. Её цель - в самый главный праздник в году подарить волшебство тем, кто особенно в нём нуждается. Присоединиться к инициативе легко. В начале декабря в общественных пространствах города устанавливают ёлки с пожеланиями деток из социальных учреждений, а исполнить их может любой желающий.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Мы очень рады, что эта акция находит отклик у наших мурманчан. Люди уже не дин год снимают открыточку и осуществляют мечту ребёнка. Есть дети, у которых нет Деда Мороза и нет возможности получить подарок мечты, поэтому эта акция позволяет воплотить самые сокровенные желания».

Проект проходит под патронажем Единого волонтёрского центра Мурманской области. В этом году добровольцы ввели нововведение: теперь они заранее посещают учреждения, чтобы пообщаться с ребятами и узнать, о чём они мечтают, помочь им заполнить открытку. Недавно команда неравнодушных посетила Мурмашинский центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей «Журавушка».

Марина Шаделко, педагог-организатор ГОБУ МЦПД «Журавушка»: «Каждый год желания разные. У более младших воспитанников - это игрушки, старшие дети - кто-то увлекается творчеством, они уже целенаправленно заказывают алмазную мозаику, гравюру. Мальчишки, кто увлекается спортом, как правило, мечтают о коньках, кто-то о лыжах. Всегда подарки и желания разные».

В этом году в благотворительной акции «Новогоднее чудо» примут участие 20 социальных учреждений. Совсем скоро, возможно, исполнятся более полтысячи желаний детей региона. Быть причастным к сказке можете и вы. В Мурманске ёлки будут установлены в торговых центрах «Плазма» и «Волна», а также в фитнес клубе «Икс-фит».