В Мурманской области в ноябре заметнее всего подорожали услуги

По данным Росстата, в ноябре цены в Мурманской области выросли на 0,8% по сравнению с октябрем. Годовая инфляция при этом продолжила замедляться и составила 9,2%.

Заметнее всего за месяц и в целом за год подорожали услуги. Например, региональные театры повысили стоимость входных билетов. Из-за сезонного роста спроса увеличились цены на междугородние пассажирские перевозки. Подорожали и продукты в магазинах: вощи открытого грунта на прилавках сменились тепличными, яйца подорожали из-за возросших издержек птицеводов. При этом сахар, наоборот, дешевеет.

Годовая инфляция в России снижается и составляет 6,64%. По прогнозу, в 2026 году она опустится до 4–5%.

Наталья Сабина, начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области: «Непродовольственные товары за месяц подорожали умеренно. Цены на стройматериалы и мебель выросли. Среди причин – увеличение издержек производителей и поставщиков. Кроме того, спрос на эти товары вырос из-за увеличения объёмов индивидуального жилищного строительства в регионе. Телевизоры, электроника и техника, а также компьютеры подешевели. Спрос на эти товары постепенно снижался из-за охлаждения потребительского кредитования».