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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.12.23 19:30

В Мурманской области в полярную ночь кино не снимают

В Мурманской области стали чаще снимать кино, однако, живописный регион привлекает не только ценителей красивых кадров, но и тех, кто не прочь на этом поживиться. Съемочная группа «Арктик-ТВ» выяснила, какое кино сейчас снимают в области и как распознать мошенников.

Многие мурманчане мечтают попасть на киноплощадку, но, к сожалению, в полярную ночь кино здесь не снимают и этим пользуются мошенники.

Жители Кольского Заполярья всё чаще стали натыкаться на сообщения в соцсетях о наборе актёров массовых сцен в нашумевшие фильмы и сериалы. Зачастую такие публикации не содержат никаких контактных данных, предлагают лишь сделать репост.

Светлана Солдатова, руководитель Центра развития кинопроизводства Заполярья: «Вы должны, когда читаете такие объявления, вдруг неожиданно всплывшее в каких-то пабликах сомнительных, учесть несколько вещей. Во-первых, посмотреть какую сумму они вам предлагают».

Съёмочный день в массовке, как правило, стоит не более полутора тысяч рублей. Второе, на что стоит обратить внимание, это время года. В полярную ночь в нашем регионе кино не снимают, а смена длится 12 часов.

Екатерина Мавлютова, режиссёр, бригадир актёров массовых сцен: «Подберём для вас удобное время съёмок. Такого тоже не может быть, потому что удобное время могут подобрать для какой-то звезды, а массовка – это простые люди, в массовке могут сниматься все».

Мы решили узнать, как часто мурманчане попадаются на уловки мошенников в сфере кино и обратились за разъяснениями в полицию.

Валерия Филиппова, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области (по телефону): «Обращений в органы внутренних дел на подобные объявления, распространяемые в сети, не было, но, тем не менее, жителям Мурманской области я бы посоветовала быть бдительными и внимательно относиться к информации и особенно тщательно проверять её на достоверность, чтобы не стать жертвой мошенников».

В Мурманске всего несколько пабликов, где публикуют объявления о наборе актёров и массовки – это «Нордфильм» и «Северный характер». В них вы можете узнать номер кастинг-менеджера и задать ему все волнующие вас вопросы.

Светлана Солдатова, руководитель Центра кинопроизводства Мурманской области: «Вот эту мечту, если вы хотите попасть на киносъёмочную площадку, вы прекрасно реализуете в следующем году, потому что у нас будет сниматься несколько сериалов, несколько полнометражных игровых фильмов. Следите за тем, что происходит в Мурманской области и попадайте на киносъёмочную площадку – это вообще несложно. Так что ваша мечта в новом году обязательно сбудется».

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