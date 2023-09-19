В Мурманской области в последние время заметно выросло число ДТП, в которых гибнут люди

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас резонансный случай в Териберке, я прошу взять на контроль, чтобы виновный получил максимально строгое наказание. Коллеги, будем думать отдельно над тем, чтобы сократить число таких аварий».

Накануне на оперативном совещании Андрей Чибис потребовал для виновника ДТП в Териберке максимального наказания. К слову, число резонансных аварий в нашем регионе, в том числе во время которых погибли люди, в последние время заметно выросло.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас резонансный случай в Териберке, я прошу взять на контроль, чтобы виновный получил максимально строгое наказание. Коллеги, будем думать отдельно над тем, чтобы сократить число таких аварий».

На происшествие обратила внимание и региональная прокуратура. Стало известно, что обвиняемый в совершении ДТП в Териберке, в результате которого 15-летняя девочка оказалась в коме, заключен под стражу.

Органами правопорядка установлено, что 14 сентября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Комсомольской в Териберке, совершил наезд на несовершеннолетнюю 2008 г.р., проходившую по обочине автодороги, после чего покинул место происшествия.