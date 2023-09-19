В Мурманской области в последние время заметно выросло число ДТП, в которых гибнут люди
Накануне на оперативном совещании Андрей Чибис потребовал для виновника ДТП в Териберке максимального наказания. К слову, число резонансных аварий в нашем регионе, в том числе во время которых погибли люди, в последние время заметно выросло.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас резонансный случай в Териберке, я прошу взять на контроль, чтобы виновный получил максимально строгое наказание. Коллеги, будем думать отдельно над тем, чтобы сократить число таких аварий».
На происшествие обратила внимание и региональная прокуратура. Стало известно, что обвиняемый в совершении ДТП в Териберке, в результате которого 15-летняя девочка оказалась в коме, заключен под стражу.
Органами правопорядка установлено, что 14 сентября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Комсомольской в Териберке, совершил наезд на несовершеннолетнюю 2008 г.р., проходившую по обочине автодороги, после чего покинул место происшествия.