В Мурманской области подвели итоги первого конкурса по озеленениюСотрудникам пожарной охраны в Мурманской области будет увеличена заработная плата
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.09.23 19:30

В Мурманской области в последние время заметно выросло число ДТП, в которых гибнут люди

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас резонансный случай в Териберке, я прошу взять на контроль, чтобы виновный получил максимально строгое наказание. Коллеги, будем думать отдельно над тем, чтобы сократить число таких аварий».

Накануне на оперативном совещании Андрей Чибис потребовал для виновника ДТП в Териберке максимального наказания. К слову, число резонансных аварий в нашем регионе, в том числе во время которых погибли люди, в последние время заметно выросло.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас резонансный случай в Териберке, я прошу взять на контроль, чтобы виновный получил максимально строгое наказание. Коллеги, будем думать отдельно над тем, чтобы сократить число таких аварий».

На происшествие обратила внимание и региональная прокуратура. Стало известно, что обвиняемый в совершении ДТП в Териберке, в результате которого 15-летняя девочка оказалась в коме, заключен под стражу.

Органами правопорядка установлено, что 14 сентября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Комсомольской в Териберке, совершил наезд на несовершеннолетнюю 2008 г.р., проходившую по обочине автодороги, после чего покинул место происшествия.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит с молодёжным рынком труда Мурманской области – обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
-

Последние комментарии

Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Комментарий к новости:Крестный ход к 600-летию явления Годеновского креста пройдёт в 27 городах России и Беларуси: в начале сентября он пройдёт в Мурманске и Мончегорске
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)ФАС России подготовил разъяснения статье 18.1 Закона о рекламе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)00:10«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Сотрудникам пожарной охраны в Мурманской области будет увеличена заработная плата-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 42 копейки, евро – на 17 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство России утвердило комплексную государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»-PRO ЖКХ (18+)К концу недели все потребители будут подключены - Александр Кобытев-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика