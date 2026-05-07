В Мурманской области в преддверии Дня Победы продолжается всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

Чёрно-оранжевая лента – один из главных символов воинской славы России, напоминание о мужестве, стойкости и подвиге советских солдат, а также преемственности поколений защитников Отечества.

Тысячи людей по всему миру носят её у сердца в знак уважения и гордости.

Получить ленту можно у волонтёров, которые раздают их на улицах нашего региона. Организаторы напоминают о важности бережного и уважительного отношения к символу. Георгиевскую ленточку прикрепляют булавкой на груди слева: на лацкане одежды, воротнике или верхней части куртки. Важно, чтобы она выглядела аккуратно и сохраняла форму, не была загрязнена или повреждена.

Нельзя использовать ленту как декоративный элемент, размещать на сумках, ремнях, обуви, автомобилях, применять как аксессуар.