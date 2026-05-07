В Мурманской области в преддверии Дня Победы продолжается всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
Тысячи людей по всему миру носят её у сердца в знак уважения и гордости.
Получить ленту можно у волонтёров, которые раздают их на улицах нашего региона. Организаторы напоминают о важности бережного и уважительного отношения к символу. Георгиевскую ленточку прикрепляют булавкой на груди слева: на лацкане одежды, воротнике или верхней части куртки. Важно, чтобы она выглядела аккуратно и сохраняла форму, не была загрязнена или повреждена.
Нельзя использовать ленту как декоративный элемент, размещать на сумках, ремнях, обуви, автомобилях, применять как аксессуар.