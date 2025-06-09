В Мурманской области в рамках капитального ремонта МКД заменят 55 лифтов

В этом году заменят 55 лифтов в Мурманске, Североморске, Полярных Зорях и Ревде.

Сейчас подрядчик проводит техническое обследование и разрабатывает проектную документацию.

После того, как подъёмники будут доставлены на объекты, начнутся работы по замене лифтового оборудования.

Финансирование осуществляется как из взносов за капитальный ремонт, так и за счёт средств областного бюджета.