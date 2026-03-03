В «Паспорт Полярника» можно поставить новый штамп «Праздник Севера»Мурманск и Мончегорск получили награды всероссийской премии «Туристические города»
В Мурманской области в рамках проекта «Выбирай своё» молодёжь знакомят с работой местных производителей

Проект направлен на объединение производства, общественных организаций и образовательных учреждений. Например, будущие технологи - студенты Мурманского арктического университета побывали на крупном мясоперерабатывающем заводе.

Будущие технологи в цехах - не гости, а почти коллеги. Студентам Мурманского арктического университета выпала уникальная возможность увидеть полный цикл производства мясных деликатесов — от поставки сырья до готовой упаковки. Ребятам показали, как всё хранится, как вручную мастера отделяют мякоть от костей — это называется обвалка, как на огромных промышленных мясорубках готовится фарш.

Особый интерес у молодёжи вызвал этап упаковки, где система сама сканирует каждый батон. Экскурсанты осмотрели и зону термической обработки. Для копчения здесь используют только натуральные опилки.

Кира Рассадина, студентка МАУ: «Мне очень всё понравилось, особенно первые этапы обработки. Мясорубки эффектно выглядят. Практику буду здесь проходить».

Александра Одинцова, студентка МАУ: «Самым полезным для меня было узнать как производят колбасы, увидеть это вживую. Появился опыт, есть понимание этапов производства мясных изделий. Планирую, может быть, даже быть не технологом, а высшим технологом, возможно, даже в Роспотребнадзор пойти. Была задумка учиться дальше, пока не добьюсь самой верхушки».

Экскурсия для студентов состоялась в день профессионального праздника - Дня наставника, который отмечают 2 марта. А на этом предприятии хороших специалистов много. Например, экскурсию для ребят проводила Евгения Сотникова, которая уже 18 лет трудится на производстве.

Евгения Сотникова, директор по производству завода: «Мне нравится доносить до людей информацию, развеивать мифы про производства. Работа - это моя жизнь и производство продукта тоже».

Такие встречи решают сразу несколько задач: знакомят потребителей с качественной местной продукцией и помогают будущим специалистам с выбором карьеры.

Ирина Просоленко, депутат Мурманской областной Думы: «Студенты - это будущие технологи. Они смогли всё это посмотреть и, возможно, решить, что кто-то здесь будет трудоустроен. Поэтому такие мероприятия мы делаем, чтобы люди видели, что производится у нас на севере, какие есть хорошие предприятия и продукция».

Серии экскурсий на предприятия и организации региона будут продолжаться, чтобы как можно больше учащихся смогли реализовать себя на востребованных профессиях в Мурманской области.

