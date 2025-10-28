В Мурманской области в сентябре отмечался рост цен

Подорожали электроника и техника из-за завершения распродаж в августе и роста цен на новые партии товаров. Однако некоторые товары длительного пользования, такие как телерадиотовары и средства связи, стали дешевле из-за снижения спроса.

Годовая инфляция в регионе осталась высокой и составила 9,8%. Наибольшее подорожание в сентябре произошло в сфере услуг. Увеличение затрат у поставщиков услуг привело к росту цен на услуги прачечных, химчисток, парикмахерских и ателье. В то же время, сотовая связь подешевела, так как некоторые операторы изменили тарифы для удержания старых и привлечения новых клиентов.

В целом по стране годовая инфляция в сентябре составила 8%. Банк России намерен поддерживать высокие процентные ставки, что повлияет на кредитование и спрос.

Наталья Сабина, начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области: «Цены на продукты в сентябре почти не изменились. После длительного периода снижения цен подорожали яйца и сахар, выросли издержки производителей. В то же время, благодаря поступлению на прилавки нового урожая отечественных аграриев, продолжили дешеветь лук, свекла, морковь, картофель и капуста».