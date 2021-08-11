В Мурманской области в шестой раз состоится Арктический фестиваль «Териберка»

Праздник стал возможным благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в регионе и снятию ряда ограничений.

VI Арктический фестиваль «Териберка» развернётся 21-22 августа. В этом году праздник в старинном поморском селе вошёл в культурную программу председательства Российской Федерации в Арктическом совете и состоится под эгидой Министерства иностранных дел.

Основная идея фестиваля - раскрытие уникального туристского потенциала малых территорий Арктической зоны, развитие событийного туризма и популяризация локальных продуктов и кухни.