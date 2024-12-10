В Мурманской области в стенах образовательных учреждений продолжают появляться портреты героев

Благодаря патриотическому проекту «Лица героев» память о двух выпускниках школ ЗАТО Александровск увековечена в Снежногорске и Гаджиево.

Самый младший в семье Александр Калашников против обычая был не избалованным ребёнком. Он рос ответственным и серьёзным, хотя запомнили Сашу и родные, и друзья, и знакомые как бесконечно доброго и улыбчивого юношу. Таким он и взирает с портрета на нынешних учащихся своей родной 266-й школы.

Снежногорец, получив повестку, ни минуты не сомневался в том, что нужен на передовой.

Евгений Калашников, брат Александра Калашникова, г. Снежногорск: «С чистым сердцем и открытой душой пошёл и отдал жизнь Родине. Для меня и моих близких он останется героем: был и есть».

Благодаря патриотическому проекту «Лица героев» в ЗАТО Александровск продолжают появляться муралы с изображением тех, кого не должны забыть. Так, уверены родственники Александра, выпускник школы будет каждый день напоминать подрастающему поколению о долге и чести.

Ольга Федорова, сестра Александра Калашникова, г. Снежногорск: «Надо, чтобы дети видели, чтобы дети помнили, чтобы брали пример с таких простых ребят, которым Родина сказала: «Надо!», - и они пошли».

О гибели сына родители Максима Багрянцева, выпускника гаджиевской 279-й школы узнали в день его рождения. До 38 лет старший лейтенант не дожил всего три дня. Будучи командиром инженерно-технического взвода Максим Александрович обеспечивал инженерное сопровождение в Херсонской области, но погиб, спасая жизни товарищей и выполняя свой воинский долг. Мог бы мужчина профессиональный путь выбрать иной? Родные Багрянцева таким вопросом даже не задаются.

Татьяна и Александр Багрянцевы, родители Максима Багрянцева, г. Пушкин: «Вы знаете, наверное, у них выбора нет – у детей военных. Это уже третье-четвёртое поколение. Это преемственность поколений, у них не было выбора. Можно было только направление выбрать, они пошли по стопам папы».

Оба военнослужащих за проявленные во время специальной военной операции смелость, отвагу, непоколебимость, решительность и героизм награждены орденами Мужества. Посмертно.