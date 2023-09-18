В Мурманской области включают отопление, успешно завершили приём на бюджетные места в МАУ и готовят общественный транспорт к зиме – темы очередного оперативного совещания

А началось оперативное совещание со слов благодарности губернатора всем северянам, помогающим жителям Приморской района.

Встречу с коллегами он начал с подведения итогов выезда на подшефную территорию в Запорожской области. За время работы там заполярные специалисты в небольших населенных пунктах установили три водонапорные башни, восстановили водоснабжение в Приморске, заменили насосное оборудование на восьми скважинах. Помогли достроить две амбулатории, заменили теплоэнергетическое оборудование в восьми школьных котельных, а также отремонтировали три кровли и сделали три пространства по программе «Арктическая школа».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Открыли МФЦ. Достойный объект получился - современный и красивый. Сегодня жители получают все необходимые услуги в очень комфортных для себя условиях. Открыли бесплатное пространство «СОПКИ.СПОРТ», сейчас идут работы по молодёжному пространству «СОПКИ». Кроме того, открыли виртуальный концертный зал. В нём можно транслировать спектакли и концерты, которые проходят в Мурманской области».

План приёма на бюджетные места МАУ выполнен на 100%. В этом учебном году в регионе было почти 8 тысяч мест по программам среднего профессионального образования, 530 из них - в рамках проекта «Профессионалитет». В результате колледжи получили больше 10,5 тысячи заявлений.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Считаю крайне важным, что из них больше пяти тысяч заявлений поступило именно на инженерные специальности. Лидером по числу заявлений стало направление «маркшейдерское дело» (это горный инженер или техник, специалист по проведению пространственно-геометрических измерений в недрах земли и на соответствующих участках её поверхности с последующим отображением результатов измерений на планах, картах и разрезах при горных и геологоразведочных работах. – Ред.). Конкурс на него достиг восьми человек на место».

Вторым по популярности среди абитуриентов стало направление «обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», третьим – «информационные системы и программирование».

Приёмная кампания на программы среднего профессионального образования показала, что из более 4-х тысяч бюджетных мест около половины выделено для абитуриентов, выбравших инженерное дело, технологии и технические науки, почти четверть – для изучения наук об обществе, 15% занимают здравоохранение и медицина.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Отмечу, что в этом году контроль за приёмом по этому направлению увеличен на 70 бюджетных мест. И появилось новое направление «Лабораторная диагностика». Также предусмотрено было 25 мест».

В Мурманской области стартовал приём заявок по программе «На Севере – твой проект». Теперь жители региона могут получить поддержку на реализацию своих инициатив в сферах благоустройства территории, озеленения, установки детских игровых комплексов, модернизации уличного освещения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Все ваши предложения можно подать на портале «Наш Север» до 8 октября. В рамках следующих этапов будет проходить онлайн-голосование на портале за проекты, далее будут отобраны победители, которые получат финансирование на их реализацию».

В Мурманской области к отоплению уже подключены 95% социальных объектов и 94% многоквартирных домов. Мониторинг процесса и своевременная ведёт региональный Госжилстройнадзор. Для северян также работает «горячая линия».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Если вы столкнетесь с какими-то проблемами, прошу обращаться на единую «горячую линию» ЖКХ Мурманской области».

Перевозчики региона на 100% готовы к наступлению зимы. Сейчас в Мурманской области пассажирские перевозки выполняются по 180 маршрутам. По поручению губернатора Андрея Чибиса открыто ещё 6 новых.

Юлия Полиэктова, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Проверены необходимые узлы и агрегаты парка подвижного состава. Проведена проверка работоспособности отопителей салонов подвижного состава. Сформирован запас комплектов шин Заключены договоры с АЗС на поставку топлива в зависимости от сезонности, а также сформирован запас горюче-смазочных материалов - масла и технические жидкости».

Сотрудникам пожарной охраны в Мурманской области увеличат зарплату.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Все соответствующие документы подготовлены. В октябре сотрудники противопожарной службы получат зарплату в повышенном размере, включая перерасчёт за сентябрь. Прошу чётко выполнить эту задачу, чтобы сотрудники пожарной охраны стали без сбоев получать повышенную заработную плату, включая перерасчёт за сентябрь месяц».

На эти выплаты до конца года оценочно понадобится более 28 млн рублей, а в следующем ещё свыше 86 млн рублей. Эти средства, по словам главы региона, заложат в бюджете 2024 года.