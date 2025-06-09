В Мурманской области вновь начались летние пожары

В Мурманской области за первые летние дни произошло 4 лесных пожара. Самый большой из них в районе автодороги Кола-Лотта, где огнём были уничтожены кустарники, мох, деревья на общей площади 1000 кв. метров.

Прошлый год стал для Мурманской области одним из самых запоминающихся. Тёплая погода радовала северян всё лето вплоть до ранней осени. Однако такие приятные погодные причуды стали одной из причин лесных пожаров, которые продолжались вплоть до осенних дождей.

Тогда в ликвидации участвовали пожарные, сотрудники МЧС, мурманской авиабазы, военные, добровольцы-гиды и волонтёры.

Ситуация в этом году пока что тоже не радует. В Мурманской области за первые летние дни произошло 4 лесных пожара. Самый большой из них в районе автодороги Кола-Лотта, где огнём были уничтожены кустарники, мох, деревья на общей площади 1000 кв. метров. Совместными усилиями возгорание быстро локализовали и ликвидировали. Однако вред, нанесённый тундре, уже не восполнить. В суровых условиях Севера природе предстоит восстанавливать десятилетия то, что сгорело всего за несколько часов.

Чтобы избежать подобных ситуаций, в первую очередь, лучше выбрать местом для отдыха обустроенную для этого территорию: это площадки с мангальной зоной, где безопасно разводить костры. Такие есть, например, на Кольской набережной. Это не только живописное место с видом на залив, но ещё и 5 беседок для барбекю-посиделок. Но если всё-таки хочется отдохнуть на природе, необходимо помнить о мерах осторожности.

Борис Житнухин, сотрудник Главного Управления МЧС России по Мурманской области: «В первую очередь гражданам необходимо иметь средства пожаротушения».

При случайным обнаружении пожара необходимо оперативно сообщить об этом в пожарную охрану. Также, если имеется возможность, то можно попробовать затушить возгорание самостоятельно, если нет, то необходимо как можно быстрее покинуть опасную территорию.