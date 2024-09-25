В Мурманской области вновь проведут акцию «Литературный диктант»

27 сентября она стартует в областной научной, а также в других библиотеках региона.

По инициативе областной научной библиотеки желающие уже в четвертый раз смогут проверить свои знания литературы. В этот раз упор сделан на классические русские произведения XIX и XX веков. Будут организованы два потока в 13 и 18 часов. Принять участие может любой и взрослый, и ребёнок. На тест участникам будет дан один час.

Всего запланированы 20 вопросов, которые понятны и просты многим, кто читает книги.

На сайте Лит.рф можно узнать подробности проведения «Литературного диктанта», а также все адреса, где его можно пройти.

Татьяна Вышкова, главный библиотекарь Мурманской областной научной библиотеки: «Дата проведения - 27 сентября - в Мурманской областной научной библиотеке. Но есть вариант, что на некоторых площадках проводят акцию 28 сентября. Мы давали выбор площадкам, когда проводить: в пятницу или субботу. У нас в области много площадок, в том числе и в библиотеках. Можно приходить, смотреть выставки. Рекомендуем всем нашим участникам организовывать выставки классической литературы. Они как раз могут помочь подготовиться к написанию диктанта».