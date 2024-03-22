В Мурманской области вновь состоится ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Ярмарка стартует 12 апреля в 10.00 одновременно на площадках семи кадровых центров в Мурманске, Апатитах, Кировске, Кандалакше, Мончегорске, Коле и Никеле.

На мероприятии будет представлено свыше 1 500 вакансий от более чем 80 предприятий и организаций, включая оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение, получить поддержку со стороны государства при трудоустройстве.

Эксперты помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает будущую профессию, узнать о востребованных направлениях.

На ярмарке состоятся различные обучающие мастер-классы, направленные на развитие коммуникативных навыков, тренинги по теме самопрезентации на собеседовании и управления конфликтом, будут организованы дискуссионные площадки, семинары, профориентационные игры, мастер-классы, круглые столы и викторины.

Каждый участник сможет пройти тестирование на определение индивидуальной системы мотивации и предрасположенности к определенному виду занятий.