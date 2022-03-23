В Мурманской области вновь стартовал проект по модернизации школьных пространств «Arctiс schools»

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление, в котором утверждён порядок предоставления грантов из областного бюджета.

В этом году число грантов увеличено до 69, до 200 млн рублей – объемы его финансирования из областного бюджета. Также расширен перечень участников и преобразуемых пространств.

Помимо возможности модернизировать традиционные школьные пространства, планируется предоставить гранты на обновление теплиц. Кроме того, 100 млн рублей предусмотрено на гранты для детских садов.