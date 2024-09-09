В Мурманской области военнослужащим начнут возмещать расходы за использование личного транспорта в командировках и отпусках

По инициативе губернатора военнослужащим, а также военным пенсионерам и членам их семей, имеющим право на бесплатный проезд, будут возмещаться расходы за использование личного автомобиля в отдельных случаях, например, в командировках или отпусках.