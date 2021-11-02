День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.11.21 19:30
В Мурманской области возобновили акцию #МЫВМЕСТЕ
273 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области. 10 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+143), Североморске (+27) и Кандалакшском районе (+23).
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в регионе сообщает, что в Мурманской области возобновили акцию #МЫВМЕСТЕ. Это помощь пожилым непривитым северянам старше 60 лет, которые ушли на самоизоляцию. Волонтёры помогают с покупкой и доставкой продуктов и лекарств. Первые выезды на дом уже состоялись.
Комментарии
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Последние комментарии
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
Евгений
24.10.21 01:09
Негодяй - отмажется! Кому надо, даст в лапу. Увидите! Веллер вместе с Сысоевым продали новейший кинотеатр "Атлантика" в Мурманске в частные руки, а деньги наверно в свой карман положили? Ужас!
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22.10.21 16:39
Здравствуйте, мурманчане. Пишу от себя и депутата Мурманской областной Думы, члены парии "Единая Россия" Белошеева М. В. Заявляем Вам, мурманчане, со слов Алексея Борисовича, "что то данная информация
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