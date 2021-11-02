273 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области. 10 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+143), Североморске (+27) и Кандалакшском районе (+23).

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в регионе сообщает, что в Мурманской области возобновили акцию #МЫВМЕСТЕ. Это помощь пожилым непривитым северянам старше 60 лет, которые ушли на самоизоляцию. Волонтёры помогают с покупкой и доставкой продуктов и лекарств. Первые выезды на дом уже состоялись.