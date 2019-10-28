В Мурманской области впервые проведут многопрофильную инженерную олимпиаду «Звезда»

Об этом директорам школ региона сообщила представитель общественной организации Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» проходит в 80 регионах страны. «Основной целью проведения олимпиады - стимулирование у обучающихся 6-11-х классов к научной деятельности и их ранняя профориентация», - заметила Евгения Бурнашова, представитель ООО «Мурманское региональное отделение Союза машиностроителей России».

В этом году и Мурманская область присоединилась к её проведению.

Отборочный этап проходит в форме выполнения олимпиадных заданий в очной форме в образовательных организациях и в режиме online с использованием сети «Интернет» на официальном сайте олимпиады.

«Особенностью проведения олимпиады является то, что участники решают не только предметные задачи, но и задачи и проблемы реального сектора экономики, которые потом используются в промышленности», - отметила Евгения Бурнашова, представитель ООО «Мурманское региональное отделение Союза машиностроителей России».

«Звезду» поддерживают 68 крупных высших образовательных учреждений, а также промышленные предприятия и государственные корпорации. Опорным вузом в нашем регионе был выбран Мурманский государственный технический университет. «Хотелось бы отметить, что сегодня это дефицит большой в плане обучающихся по техническим направлениям высшего образования, поэтому в первую очередь эти задачи мы ставили, давая согласие стать опорной площадкой олимпиады. Надеемся, что у нас всё получится», - сказал Борис Петров, проректор по учебной работе Мурманского государственного технического университета.