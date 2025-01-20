День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.01.25 19:30
В Мурманской области впервые выступит луганский бард Евгений Калашников
Автор-исполнитель, музыкант, поэт, художник, основатель группы «ИскуСствО», лауреат литературно-музыкальных, член Межрегионального союза писателей ЛНР исполнит для северян свои лучшие песни, прочитает стихотворения и расскажет о творческом пути, о проектах в ЛНР.
Гастроли состоятся в Мурманске и Коле.
Наш регион станет первым, где он выступит в рамках концертного тура «Русский мост».
В Мурманске выступление пройдёт 21 января на сцене Центра современного искусства «СОПКИ.21А». А 22 января он споет в Кольском районном центре культуры.
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Сергей
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