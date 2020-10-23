В Мурманской области вручили первые нагрудные знаки «Дети Великой Отечественной войны»

Церемонии состоялись во всех муниципалитетах региона. Губернатор Мурманской области поздравил участников торжественного события по видеоконференцсвязи.

Нагрудный знак «Дети Великой Отечественной войны» был учреждён правительством Мурманской области в конце марта этого года. Он вручается гражданам Российской Федерации, которые родились в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года и проживают на территории Мурманской области. В эту категорию попадают более 31 тысяча человек. Выдают нагрудные знаки по заявлению в центрах социальной поддержки населения по месту жительства. И первыми его получили представители общественных организаций Мурманской области, которые объединили людей, рожденных в годы Великой Отечественной войны.

Представительница одной из этих организаций как раз и выступила инициатором идеи об учреждении знака.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наша задача - этот подвиг помнить, помнить, тех, кто воевал. Но ни в коем случае не забывать и тех, кто в это время жил, и о тех, кого война фактически лишила детства. У каждого из нас есть детские воспоминания. Как правило, воспоминания яркие, позитивные, но этих воспоминаний нет у поколения детей войны, которые помнят все ужасы того, что происходило после войны - голод, а следующее воспоминание, когда стали чуть постарше - это восстановление страны».