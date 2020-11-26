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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.11.20 19:30

В Мурманской области всё чаще выполняют онкооперации малоинвазивным способом на новом оборудовании

Без разрезов, через проколы пациентов избавляют от патологии. Актуальны такие операции и в гинекологии.

Каждой женщине всегда хочется оставаться красивой. А необходимые хирургические операции могут существенно повлиять на психологическое состояние. Например, из-за шрамов и рубцов многие начинают стесняться своего тела, стараясь всячески скрыть следы медицинского вмешательства. Лапароскопия – высокотехнологичный метод удаления раковых опухолей, применяемый в гинекологии, позволяет избежать этих неприятных моментов.

Наталья Емельяненко, хирург-онколог, гинеколог Мурманского областного онкологического диспансера: «Наша операция – это четыре небольших разреза, которые размером меньше сантиметра, совершенно не изменяющие никаким образом фигуру пациентки».

Помимо эстетического преимущества, такие операции обладают ещё массой достоинств. Они проходят с минимальной травматичностью и кровопотерей, что значительно сокращает срок реабилитации пациенток.

Наталья Емельяненко, хирург-онколог, гинеколог Мурманского областного онкологического диспансера: «Для пациенток это, безусловно, быстрая реабилитация. Буквально на следующий день женщины уже могут встать, сами себя обслуживать, привести себя в порядок, сходить, принять душ и за счет этого, естественно, и настроение у них лучше».

С недавнего времени такие высокотехнологичные операции стали доступны и в нашей области. Хирурги онкологического диспансера проводят их на новом оборудовании.

Наталья Емельяненко, хирург-онколог, гинеколог Мурманского областного онкологического диспансера: «Вводится видеокамера в брюшную полость и изображение выводится на экран монитора. На экране изображение увеличивается в несколько раз, за счёт этого у нас есть очень хорошая визуализация того, что мы делаем. Мы можем к органу подойти с любой стороны, а за счёт того, что у нас оптика скошенная, мы можем подойти и в буквальном смысле осмотреть с любой стороны орган и принять правильное решение, на каком уровне, как, каким способом, каким образом проводить операцию».

Но такую высокотехнологичную операцию получается выполнить не всем. Важно понимать, что чем раньше пациентка обратится к врачу-специалисту, тем больше вероятность того, что заболевание удастся обнаружить на ранней стадии. В таком случае применение лапароскопии будет возможно. Гинекологи напоминают, что женщинам необходимо тщательно следить за своим здоровьем и проходить обследования у доктора не реже одного раза в год.

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