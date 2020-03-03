В Мурманской области всего одна аптека занимается производством лекарств по индивидуальным рецептам

В фармацевтической лаборатории аптеки № 78 высококлассные специалисты производят несколько сотен наименований препаратов.

В изготовлении лекарственных препаратов важна каждая сотая грамма на чаше фармацевтических весов. Единственное в Мурманской области место, где можно заказать лекарство по индивидуальному рецепту, аптека № 78 на Кольском проспекте,44. Для XXI века такая лаборатория - редкость и одновременно необходимость.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Это требование жизни. Есть люди, которые подвержены аллергическим реакциям, для них лекарства нужно делать буквально по индивидуальному заказу».

Олег Ноздрачёв, депутат Совета депутатов города Мурманска, генеральный директор ОАО «Фармация Мурманска»: «Не каждый имеет возможность приехать сюда, но, тем не менее, кто обращается с рецептами на изготовление лекарств, мы обслуживаем всех. Я хочу сказать, что сегодня это действительно часть нашей социальной программы. У нас их много социальных программ и социальные отделы, справочная служба бесплатная, это является нашей визитной карточкой и, несмотря на то, что это производство действительно не приносит доходов, таких, как приносят готовые лекарства, мы будем содержать, мы будем поддерживать это направление».

Сеть, включающая в себя 18 аптек и 5 аптечных пунктов, - предприятие на 100 процентов муниципальное. Поэтому здесь и установлены одни из самых низких цен в городе.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Вот хороший пример на Абрам-Мысе. Это отдаленный микрорайон города Мурманска, там есть аптека, это аптека «Фармации». Вполне понятно, что она убыточная, но это то решение, которое руководство предприятия приняло, чтобы жителям Абрам-Мыса было удобно».

В аптечной сети также действует программа «Городская карта поддержки». По подсчётам специалистов, благодаря социальным программам в 2019 году мурманчане сэкономили на лекарствах 3 миллиона рублей.