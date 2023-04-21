В Мурманской области Всероссийский субботник перенесён на 29 апреля

Сдвиг произошёл из-за неблагоприятных погодных условий.

Акция по наведению чистоты состоится во всех муниципалитетах. Жители наведут порядок на объектах благоустройства и других значимых местах.

«Непогода зачастую диктует свои условия и вмешивается в планы. Чтобы сохранить здоровье наших граждан, мы приняли решение провести Всероссийский субботник в Мурманской области 29 апреля», – отмечают организаторы.

Территории для уборки, определенные ранее в каждом муниципалитете, останутся без изменений. Их перечни размещены на официальных порталах и в соцсетях администраций.