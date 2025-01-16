В Мурманской области введён режим повышенной готовности в связи с резким температурными перепадами, дождями и сильным гололёдом

Службы мобилизованы во всех муниципалитетах, отметил губернатор на совещании, организованном в правительстве региона, в связи с аномальными погодными условиями.

Мурманск в очередной раз удивил температурными качелями. Да так, что главе региона пришлось ввести режим повышенной готовности и созвать профильное совещание.

Тяжелее всего в этот период приходится водителям на загородных автомагистралях. Там, однако, дежурят спасатели и работает техника.

Юлия Полиэктова, заместитель губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Ожидается потепление и осадки в виде дождя».

Она отметила, что ресурсов достаточно, например, в этот момент полностью убран лёд с участка федеральной дороги от Мурманска до аэропорта. На контроле и ситуация внутри муниципалитетов.

Алла Истомина, заместитель губернатора Мурманской области - министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «Активно ведётся уборка тротуаров, дворовых территорий».

Плюсовая температура в регионе, по прогнозам синоптиков, сохраниться до субботы, а вот Крещение - с 18 на 19 января, как и положено пройдёт в небольшие морозы, правда, будет весьма ветрено, а к концу месяца и вовсе ожидается похолодание до -28.