В Мурманской области введены специальные меры поддержки для желающих служить в новых войсках беспилотных систем

Дополнительное финансирование на расселение аварийных домов, рекордная конкуренция среди дорожных подрядчиков и новые меры поддержки для тех, кто решит служить в войсках беспилотных систем – основные темы оперативного совещания в правительстве региона.

Одна из главных тем оперативного совещания – Мурманская область получит более 279 миллионов рублей из федерального центра на программу переселения из аварийного жилья. Средства рассчитаны на 2026–2027 годы и позволят расселить более 300 граждан в современные и комфортные квартиры.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сейчас активно наращиваем темпы, продолжается строительство семи многоквартирных домов в Мурманске, Заполярном и Зеленоборском, которые предназначены и для переселенцев из аварийного жилищного фонда».

На совещании также затронули и тему проведения дорожной кампании текущего года. Губернатор отметил высокую конкуренцию: на объекты вышло 36 подрядных организаций, что позволяет выбирать самых надёжных исполнителей. В этом году в Мурманской области планируют привести в порядок почти 100 километров дорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и народной программе «На Севере – жить!».

Ещё одна важная часть народной программы – поддерживающий ремонт дворовых проездов. В 2026 году на эти работы выделили 300 миллионов рублей из областного бюджета. Перечень объектов формировали с учётом мнения жителей: в голосовании на портале «Наш Север» приняли участие более 8 тысяч человек. В итоге запланирован ремонт 256 проездов в 17 муниципалитетах.

Элина Парамонова, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «В текущем году продолжается реализация мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов. Объём финансирования из областного бюджета на 2026 год составил 300 млн рублей, из которых 200 млн рублей выделено на административный центр Мурманск, 100 млн рублей – на область. На текущий момент обеспечена 100-процентная контрактация во всех муниципальных образованиях. В настоящее время подрядчиками осуществляется обследование территорий, а в Мончегорске и Кольском муниципальном округе уже приступили к выполнению физических ремонтных работ».

Отдельно глава региона остановился на задаче, поставленной Президентом России, по формированию войск беспилотных систем. На базе Северного флота создают соответствующие подразделения. Для желающих заключить контракт в Мурманской области ввели специальный пакет поддержки.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Тот, кто заключит контракт на территории Мурманской области на службу в войсках беспилотных систем, получит единовременную выплату 1 миллион рублей. Через год – грант до 2 миллионов на открытие собственного дела».

Следующая мера поддержки - жилищный сертификат на 500 тысяч рублей, и до 1 миллиона по программе «Свой дом в Арктике». Суммарно военнослужащий или его семья могут получить до 3,5 миллиона рублей целевых выплат.