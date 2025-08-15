День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.08.25 19:30
В Мурманской области введены временные ограничения доступа к мобильному интернету
Министерство региональной безопасности просит с пониманием отнестись к сложившимся обстоятельствам. При стабилизации ситуации меры будут отменены.
Эта мера реализуется на основании федерального закона «О связи», который обязывает операторов приостанавливать оказание услуг на основании мотивированного решения уполномоченных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности.
Скорость интернет-услуг ограничена не в полном объёме.
Последние комментарии
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
