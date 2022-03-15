В Мурманской области ввели новый вид поддержки казачьих обществ

Теперь, внесенные в Госреестр казачьи общества, получат субсидии на оплату расходов, связанных с привлечением казаков к охране общественного порядка. Субсидия позволит обеспечить вознаграждение членов обществ, которые возьмут обязательства по несению государственной службы, примут участие в охране общественного порядка при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, патрулировании подведомственных территорий, а также расходы по страхованию жизни и здоровья казаков.

Размер субсидии определяется исходя из потребности казачьего общества, но не превышает 200 тысяч рублей в год. Срок приёма заявок и перечень необходимых документов опубликованы на сайте правительства Мурманской области.