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В Мурманской области ввели особый противопожарный режим

В связи с этим сотрудники МЧС России по Мурманской области проверяют дачные участки на соблюдение пожарной безопасности.

20 мая в Мурманской области ввели особый противопожарный режим. Это значит, что в лесах нельзя разжигать костры, а на дачных участках – палить мусор. Чтобы не создавать пожароопасную обстановку в населённых пунктах важно соблюдать несколько простых правил безопасности.

Борис Житнухин, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кольскому и Печенгскому районам Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Мурманской области: «Необходимо в первую очередь очищать территорию, также не захламлять и придомовую территорию, чтобы она также была очищена и не загромождена. При этом стоит понимать, как я уже говорил, пожарные машины у нас очень большие и всегда должен быть доступ и свободный проезд к любым домам».

Несмотря на то что пожарная автоцистерна вмещает в себя порядка 4 тонн воды, спасатели во время ЧП расходуют этот объём всего за 5-7 минут. Поэтому в каждом садовом товариществе обязательно должны быть источники воды, которыми могут служить искусственные скважины или природные водоёмы.

Борис Житнухин, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кольскому и Печенгскому районам Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Мурманской области: «У пожарной охраны есть карточки тушения пожаров, они рассматривают все возможные варианты. Они к любым ситуациям готовы. Но всё равно надо понимать, что сейчас опасное время. Потому что пока сотрудники прибудут, пока они развернутся, это будет сильно влиять на сложившуюся обстановку. Поэтому необходимо, чтобы на СНТ были данные источники воды».

Все садовые товарищества, где спасатели прошли с рейдами, готовы к происшествиям, а жильцы следят за обстановкой во дворах.

Яков Яковлев, житель СТ «Поиск»: «Здесь никто не жжет ничего. Здесь пожаров практически нет. У меня огнетушитель есть, песок есть, у меня вода есть – всё есть».

Даже жарить шашлыки на даче нужно с осторожностью. При приготовлении пищи на открытом огне нужно отойти от зданий и насаждений на 5 метров, чтобы искры и тлеющие угли не поспособствовали возгоранию. А во время действия особого противопожарного режима людям нельзя даже находиться в лесах.

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