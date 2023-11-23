В Мурманской области ввели режим повышенной готовности и ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности жителей

Вчера во время «прямой линии» глава региона прокомментировал и ситуацию с мигрантами, которые пытаются попасть в Финляндию с территории России в Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Хлынул поток… Очень острая ситуация».

По заявлению финской стороны, будут закрыты все пограничные с Россией КПП кроме «Райа-Йоосеппи». Это пункт пропуска «Лотта» в Кольском районе.

Тем временем и на КПП «Салла» наблюдается рост числа иностранцев.

На момент публикации новости там были порядка 400 человек, из которых в Финляндию пропустили только 50. То есть 1/8 часть.

Из-за сложившейся ситуации в регионе ввели режим повышенной готовности и ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности жителей.