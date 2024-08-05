В Мурманской области вводится «Единая линия ЖКХ», подведены промежуточные итоги реализации проекта «Работа рядом» и встретим День физкультурника массовыми мероприятиями – вопросы оперативки в правительстве

О правилах пожарной безопасности, «единой линии» ЖКХ и предстоящих праздниках в регионе. Эти и другие темы рассмотрели сегодня на оперативном совещании правительства Мурманской области.

С 20 мая и по настоящее время в регионе действует пожароопасный сезон, когда в лесах запрещается использовать открытый огонь, бросать спички и окурки. В общем, всё то, что может спровоцировать возгорание. Несмотря на это, в Мурманской области уже ликвидировано 58 пожаров, 80 процентов которых произошли по вине человека.

Глава региона Андрей Чибис призвал северян быть внимательными и бережно относится к природе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень тёплая погода, всё сухое, любой костёр, который, напомню, сейчас нельзя разводить, может привести к тяжёлым последствиям. Мы видели эти ситуации и в Териберке, и в районе Верхнетуломского. Я очень прошу всех поберечь нашу природу и облегчить жизнь тем ребятам, которые действительно героически и в непростых условиях ликвидируют эти ландшафтные пожары».

Глава региона отметил, что на тушение некоторых возгораний уходило по 15 и более часов, поэтому при видимом задымлении необходимо сразу обращаться по номеру 112.

За нарушение пожарной безопасности может грозить штраф до 400 тысяч рублей, а за нанесение ущерба лесам - уголовная ответственность.

Далее губернатор перешёл к хорошим новостям. В регионе запускают «единую линию» ЖКХ Мурманской области. Теперь северяне по всем вопросам и жалобам смогут обращаться в колл-центр, а за отработкой заявок будут строго следить.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С сегодняшнего дня северяне из всех муниципалитетов региона могут обратиться по всем вопросам, связанным с ЖКХ, проблемами в их доме, квартире по короткому номеру 0051. Теперь необязательно искать номер именно своей управляющей компании для того, чтобы заявку оставить. Можно звонить на эту «Единую линию ЖКХ», каждый звонок и его выполнение отработка находится на контроле у колл-центра и у Министерства жилищного и строительного контроля».

В ходе оперативного совещания глава региона напомнил, что завершился приём инициатив по программе «На Севере - твой проект». Всего было подано около трёхсот заявок из 48 населённых пунктов. Сейчас они проходят модерацию, а совсем скоро северяне смогут проголосовать за понравившееся предложение.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Напомню, что в рамках программы «На Севере – твой проект» реализовано 62 проекта-победителя в прошлом году. В этом году мы реализуем в 2,5 раза больше - всего 151 проект, из которых 51 проект – это детские и спортивные площадки, голоса за которые были отданы отдельно».

Ещё одной темой оперативки стали промежуточные итоги регионального проекта «Работа рядом», в рамках которого, немало школьников и студентов зарабатывают, выполняя полезные общественные задачи.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Выплата заработной платы осуществляется в размере минимальной оплаты труда с районным коэффициентом и надбавкой за работу в районах Крайнего севера с учётом фактически отработанного времени. Кроме того, несовершеннолетним гражданам выплачивается материальная поддержка в размере 4200 рублей. За прошедший период в муниципальных образованиях Мурманской области создано 6649 рабочих мест, в рамках проекта трудоустроены больше 5,5 тысячи человек».

Что же касается вопроса массовых мероприятий в регионе, то сейчас в области идёт активная подготовка ко Дню физкультурника. В августе всех спортсменов ждёт насыщенная и яркая программа. Запланировано 60 мероприятий, приуроченных к празднику.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «В Год семьи концепция праздника смещает фокус на семью, поэтому День физкультурника проходит не только масштабными форматами, но и локальными мероприятиями по месту жительства - во дворах, парках и на спорт площадках. Спортивное сообщество отмечает свой главный праздник 10 августа. Вместе с тем с связи юбилейной датой Дня физкультурника многие спортивные мероприятия в течение августа будут посвящены этой дате».

Северян ждут массовые разминки, семейные состязания, игры для детей и многое другое. А с 3 августа в Мурманской области запустили новое направление «Бодрое воскресение – долголетие» - бесплатные занятия физкультурой для жителей региона старше 55 лет. Программа действует в 12 муниципалитетах.