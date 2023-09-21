В Мурманской области вводится масочный режим

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ в регионе вводится масочный режим для сотрудников медицинских организаций.

Кроме того, будет осуществляться мониторинг состояния здоровья сотрудников медучреждений перед началом рабочего дня на наличие признаков ОРВИ. Для посетителей поликлиник соблюдение масочного режима носит рекомендательный характер. Посещение пациентов в стационарах может быть ограничено по решению руководителя медицинской организации до стабилизации ситуации по заболеваемости. Министерство здравоохранения Мурманской области напоминает о важности своевременной вакцинации против сезонного гриппа. Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства или без предварительной записи каждую субботу и воскресенье с 12 до 18 часов в ТРЦ «Plazma» и «Мурманск Молл». При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.